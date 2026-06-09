Глава «Финама» рассказал об отличиях инвесторов в России, США и Европе

Российский инвестор не уступает по подготовке европейцам, рассказал Радио РБК президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.
«Неправильно считать, что наш рынок неразвит, это такое устаревшее представление. С точки зрения технологий, инструментов и прочего мы обгоняем Европу, и сильно», — ответил он на вопрос о необходимости внедрения поведенческого надзора за инвесторами в России.
По его словам, по уровню финансовой грамотности средний россиянин «ничуть не уступает среднему французу и среднему немцу». «В этом плане все более-менее в порядке в России», — уверен Кочетков.
Наименее подготовленные инвесторы по мнению президента ГК «Финам» — американцы: «Это самый доверчивый инвестор, который есть в мире». Европейцев отличает консерватизм и чуть более высокий уровень подготовки.
«Почти вся Европа — это нация-рантье. Они любят банковские депозиты, чуть-чуть любят облигации и не сильно понимают и стремятся вкладываться в акции», — полагает Кочетков.
В структуре Банка России на базе службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ) появятся департамент поведенческого надзора (ДПН) и служба по защите прав потребителей, сообщал 9 июня ЦБ. ДПН будет осуществлять «реактивный и превентивный поведенческий надзор». Врио директора департамента назначен Сергей Колганов.
В 2025 году брокер «Сберинвестиции» составил портрет российского инвестора-мужчины. Его средний возраст — 38 лет, хотя брокерский счет он чаще всего открывает в 34 года. Большинство мужчин-инвесторов придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. В их портфелях лидируют акции «Сбера», «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Татнефти», «Роснефти», «Северстали», НОВАТЭКа и «Транснефти».
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