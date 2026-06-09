Глава «Финама» рассказал об отличиях инвесторов в России, США и Европе

В 2025 году брокер «Сберинвестиции» составил портрет российского инвестора-мужчины. Его средний возраст — 38 лет, хотя брокерский счет он чаще всего открывает в 34 года. Большинство мужчин-инвесторов придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. В их портфелях лидируют акции «Сбера», «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Татнефти», «Роснефти», «Северстали», НОВАТЭКа и «Транснефти».