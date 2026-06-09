FT сообщила о терпящих убытки перекупщиках билетов на ЧМ-2026 по футболу

Как подчеркивает FT, цены на некоторые игры остаются высокими, хотя и наблюдается дефицит спроса. Так, на матч США против Парагвая, который состоится уже на этой неделе, не продано около 4,4 тыс. билетов (цена — от $800, если покупать напрямую у ФИФА — $1120).