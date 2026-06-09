FT сообщила о терпящих убытки перекупщиках билетов на ЧМ-2026 по футболу

Перекупщики билетов, скорее всего, первыми понесут убытки на Чемпионате мира по футболу в 2026 году — всего за двое суток до начала турнира 176 тыс. билетов на групповой этап все еще доступны для перепродажи, пишет Financial Times.
FT указывает, что средняя цена билета на официальной платформе перепродажи снизилась на 20% за месяц, при этом ФИФА еще и удерживает 26% с каждой покупки.
Проведя анализ доступных билетов, издание пришло к выводу, что интерес болельщиков распределен крайне неравномерно — на топовые матчи спрос остается высоким, игры менее популярных команд остаются невостребованными. Так, на матчи со сборной Ирана приходится почти 16 тыс. не проданных билетов, минимальная стоимость стандартного места — около $138.
При этом Associated Press со ссылкой на заявление Федерации футбола Ирана сообщало, что ФИФА отменила выделенную квоту билетов для иранских болельщиков на три матча.
Как подчеркивает FT, цены на некоторые игры остаются высокими, хотя и наблюдается дефицит спроса. Так, на матч США против Парагвая, который состоится уже на этой неделе, не продано около 4,4 тыс. билетов (цена — от $800, если покупать напрямую у ФИФА — $1120).
FT напомнила, что ФИФА в январе организация заявляла о получении более 500 млн заявок на бронирование, а прогноз выручки от продажи билетов и услуг составлял более $3 млрд — это втрое превышает показатели ЧМ-2022 в Катаре.
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