FT узнала о новом альянсе Airbus для разработки истребителя

FT накануне сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон решили, что договориться по проекту FCAS уже не получится из-за слишком долгих споров между сторонами. Основными причинами стали разногласия о характеристиках самолета, распределении полномочий, выборе поставщиков и разные подходы двух стран к использованию боевой авиации. Также конфликт между французской Dassault Aviation и Airbus продолжался несколько лет. Dassault добивалась большего контроля над проектом, тогда как немецкая сторона настаивала на сохранении прежней схемы управления.