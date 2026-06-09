FT узнала о новом альянсе Airbus для разработки истребителя

Airbus и еще семь немецких оборонных компаний планируют создать альянс для разработки европейского истребителя шестого поколения. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо, направленное канцлеру Германии Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу.
В объединение под названием Team Gen 6 войдут Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA, MTU Aero Engines, Liebherr, Rohde & Schwarz и Autoflug. О создании альянса могут объявить на авиасалоне в Берлине.
Инициатива появилась после того, как Германия и Франция фактически отказались от совместной программы Future Combat Air System (FCAS) стоимостью около €100 млрд. Проект, к которому также присоединилась Испания, предполагал создание нового боевого самолета на замену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году.
FT накануне сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон решили, что договориться по проекту FCAS уже не получится из-за слишком долгих споров между сторонами. Основными причинами стали разногласия о характеристиках самолета, распределении полномочий, выборе поставщиков и разные подходы двух стран к использованию боевой авиации. Также конфликт между французской Dassault Aviation и Airbus продолжался несколько лет. Dassault добивалась большего контроля над проектом, тогда как немецкая сторона настаивала на сохранении прежней схемы управления.
При этом полностью отказываться от FCAS стороны не планируют. Как писали Reuters и FT, Германия, Франция и Испания могут продолжить совместную работу над так называемым боевым облаком — системой, которая должна объединить самолеты, беспилотники, спутники, радары и датчики в единую сеть обмена данными в реальном времени.
На фоне кризиса FCAS Берлин начал искать новых партнеров для разработки перспективного истребителя. Германия рассматривает сотрудничество со шведской Saab, а также с участниками британско-итало-японского проекта GCAP.
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