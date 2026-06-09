Суд в Петербурге запретил в России фильм с Шаламе и два с Рэдклиффом

Красногвардейский районный суд Петербурга признал запрещенной к распространению в России информацию о фильмах «Назови меня своим именем» с участием Тимате Шаламе, а также «С любовью, Саймон» и «Убей своих любимых», где снимался Дэниел Рэдклифф, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Материалами дела доказано, что в вышеуказанных фильмах имеется деструктивная идеология», — говорится в сообщении.
Суд рассматривал материалы, размещенные на шести интернет-страницах. По его оценке, они вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и формируют положительное отношение к ним. При вынесении решения суд сослался на указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях и решение Верховного суда о запрете международного общественного движения ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России).
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и смены пола среди лиц любого возраста. Для юридических лиц штрафы по таким статьям могут достигать 5 млн руб. На этом фоне суды начали активнее привлекать к ответственности онлайн-платформы и общественные организации.
В феврале Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Размер штрафов составил от 3 млн до 3,5 млн руб. Тогда же протокол о пропаганде нетрадиционных отношений составили на владельца сети книжных магазинов «Читай-город» — ООО «Грамота».
В марте Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил деятельность инициативной ЛГБТ-группы «Выход», ранее включенной в реестр иноагентов. Организация была основана в 2008 году и стала первой ЛГБТ-организацией в России, зарегистрированной Минюстом без судебного решения.
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