Суд в Петербурге запретил в России фильм с Шаламе и два с Рэдклиффом

Суд рассматривал материалы, размещенные на шести интернет-страницах. По его оценке, они вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и формируют положительное отношение к ним. При вынесении решения суд сослался на указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях и решение Верховного суда о запрете международного общественного движения ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России).