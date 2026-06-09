Новые санкции ЕС против портов и танкеров: как они повлияют на экспорт

Санкции против портов и НПЗ, работающих с российским сырьём, теоретически могут затронуть крупнейшие индийские и турецкие предприятия, но Евросоюз не обладает прямыми рычагами воздействия на инфраструктурные объекты третьих стран«, — отмечает Поздняков. “Новые ограничения могут создать для таких объектов дополнительные комплаенс-риски, но вряд ли приведут к остановке поставок, — добавил Касаткин. — Эти меры не направлены напрямую на конечного покупателя российской нефти, а чем дальше санкционное ограничение от конечного потребителя, тем менее прозрачна цепочка и тем проще ее перестроить”. Эффекта для аэропортов, скорее всего, вообще не будет, отметил он. “Отдельный вопрос — как все эти ограничения будут выполняться и контролироваться, предполагаем, что для ЕС азиатские рынки непрозрачны и исполнение санкций будет весьма формальным”, — говорит Касаткин.