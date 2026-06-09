Минфин отказался обнулять налог на детские книги

Практика применения НДС в России, по мнению Минфина, показывает, что освобождение от налогообложения, а также снижение ставки по определенным товарам не является прозрачной мерой господдержки и не гарантирует снижения цен на эти товары для потребителей. «В условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения, а также от маркетинговой политики и платежеспособности потребителей», — приводится позиция министерства в докладе.