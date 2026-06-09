Минфин отказался обнулять налог на детские книги

Минфин не поддержал предложение Минцифры и Российского книжного союза (РКС) обнулить налог на детские книги. Об этом говорится в подготовленном Минцифры отраслевом докладе «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Год 2025», который изучил РБК.
Предложение Минцифры и РКС подразумевало «поэтапное обнуление НДС при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой». Начать министерство и союз предлагали с детской литературы и научных изданий. Когда именно и в какой форме были озвучены эти предложения, в докладе не указано. Но ранее президент РКС Сергей Степашин сообщал, что направлял подобное обращение, касающееся детских книг, на имя вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Позиция Минфина.
Минфин, как следует из доклада, свою позицию аргументировал тем, что реализация такой инициативы «приведет к выпадающим доходам федерального бюджета». «Кроме того, будет создан прецедент для постановки аналогичных вопросов в отношении периодических, печатных изданий, а также продовольственных товаров, товаров для детей и медицинских товаров», — приводится в докладе позиция Минфина. Сейчас к этим товарам применяется пониженная ставка НДС в размере 10%.
Практика применения НДС в России, по мнению Минфина, показывает, что освобождение от налогообложения, а также снижение ставки по определенным товарам не является прозрачной мерой господдержки и не гарантирует снижения цен на эти товары для потребителей. «В условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения, а также от маркетинговой политики и платежеспособности потребителей», — приводится позиция министерства в докладе.
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.
Позиция Минцифры.
Минцифры, аргументируя свое предложение, приводит в пример международный опыт. Практика Дании показывает, что обнуление НДС на книги обходится бюджету примерно в 330−340 млн крон ежегодно (около $40−50 млн), что «составляет ничтожную долю от общих налоговых поступлений». «Для России, где объем книжного рынка в масштабах экономики относительно невелик, фискальные потери будут минимальны по сравнению с долгосрочными выгодами», — говорится в докладе.
Дополнительные выпадающие доходы федерального бюджета при обнулении НДС на книги, связанные с образованием, наукой и культурой, в Минцифры оценивают в 9 млрд руб. в год. Если же эта мера затронет только книги для детей и подростков, выпадающие доходы составят 1,7−2,6 млрд руб.
По мнению Минцифры, обнуление НДС для этих категорий книг «могло бы стать эффективным инструментом, направленным на решение задач государственной культурной политики». «Инвестиции в доступность книг через налоговые инструменты — это инвестиции в качество человеческого капитала, — указано в докладе. — В условиях, когда грамотность и способность к обучению становятся ключевыми факторами национальной конкурентоспособности, “налог на чтение” является архаизмом, от которого ведущие экономики мира отказываются в пользу стратегий развития знаний».
Тем не менее в Минцифры приняли во внимание обозначенные Минфином «необходимость покрытия дефицита федерального бюджета и приоритеты расходов средств федерального бюджета в 2026—2029 годах», говорится в докладе. Министерство согласилось вернуться к рассмотрению этого вопроса после 2029 года.