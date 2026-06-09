Матвейчев прокомментировал возможный переезд Макаревича* в Польшу

Переезд музыканта Андрея Макаревича (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в Польшу не обеспечит ему безопасности. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
Парламентарий заявил, что многие покинувшие Россию публичные деятели продолжают искать для себя новые страны проживания, однако, по его мнению, такие переезды не решают вопрос личной безопасности. Он сравнил релокантов с людьми, вынужденными постоянно перемещаться из одной страны в другую.
Матвейчев отметил, что часть уехавших граждан рассчитывала найти за пределами России более комфортные и безопасные условия жизни. Однако, как считает депутат, нынешняя международная обстановка не позволяет говорить о существовании полностью защищенных государств.
По словам парламентария, мировая ситуация остается напряженной, а различные регионы сталкиваются с политическими и экономическими вызовами. В этих условиях постоянная смена места жительства, по его мнению, требует значительных ресурсов и не дает гарантированного результата.
Депутат также выразил мнение, что Польша не может считаться исключением из общего правила. Он указал, что жители этой страны также сталкиваются с вопросами безопасности и не могут быть полностью защищены от внешних рисков.
В завершение Матвейчев заявил, что наиболее безопасным местом для жизни считает Россию. По его оценке, в ближайшие десятилетия ни одна страна не сможет претендовать на статус полностью спокойной и изолированной от глобальных кризисов территории.
Комментарий депутата прозвучал на фоне обсуждения возможного переезда Макаревича* в Польшу. При этом сам парламентарий сосредоточился не столько на личности музыканта, сколько на общей теме релокации и перспективах тех, кто после отъезда из России продолжает менять страны проживания в поисках более комфортных условий.
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* Включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.