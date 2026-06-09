Матвейчев прокомментировал возможный переезд Макаревича* в Польшу

Комментарий депутата прозвучал на фоне обсуждения возможного переезда Макаревича* в Польшу. При этом сам парламентарий сосредоточился не столько на личности музыканта, сколько на общей теме релокации и перспективах тех, кто после отъезда из России продолжает менять страны проживания в поисках более комфортных условий.