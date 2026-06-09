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Аракчи предупредил США, что Иран «владеет и другими языками», помимо дипломатии: Тегеран готов дать отпор

Глава МИД Аракчи заявил, что Иран привёл ВС в готовность на фоне угроз США.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство вновь открыто пригрозило Тегерану. Иранские ВС на этом фоне привели в боевую готовность. Так проинформировал глава МИД исламского государства Аббас Аракчи на страничке в Х.

Он подчеркнул, что Иран даст военный ответ в случае нарушения его границ. Министр добавил, что Ормузский пролив — не международные воды. Он напомнил, что объект находится в тысячах миль от США.

«Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее… Иран предпочитает язык дипломатии… Мы также владеем и другими языками», — заключил Аббас Аракчи.

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Иране с высадкой спецназа. Он заявил, что такой сценарий вероятен при безрезультативности переговоров с Тегераном.

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