Роднина призвала не вешать медали на Валиеву и Трусову до их возвращения на лед

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина во вторник, 9 июня, призвала дождаться реальных результатов фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в новом сезоне, а не делать поспешных выводов заранее.
— На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Сезон еще не начался, а уже столько шума вокруг их персон, — заявила Роднина в интервью корреспонденту «Советского спорта».
По ее словам, Валиева и Трусова, безусловно, «не последние девушки» в российском фигурном катании, но они очень давно не выступали. Роднина посоветовала сначала дождаться их прокатов, и только потом раздавать медали, напомнив, что помимо них есть и другие фигуристки.
Ранее Ирина Роднина заявила, что Трусова и Валиева возвращаются в большой спорт, поскольку больше не умеют ничего делать. Она подчеркнула, что Игнатова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям.
В личном блоге русская фигуристка Александра Трусова поделилась с подписчиками, что хочет выполнить пятерной прыжок. Есть ли шансы у спортсменки выполнить сложный элемент, рассказала мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.