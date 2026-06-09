Роднина призвала не вешать медали на Валиеву и Трусову до их возвращения на лед

По ее словам, Валиева и Трусова, безусловно, «не последние девушки» в российском фигурном катании, но они очень давно не выступали. Роднина посоветовала сначала дождаться их прокатов, и только потом раздавать медали, напомнив, что помимо них есть и другие фигуристки.