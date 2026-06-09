Польша отказалась признавать решения по Украине, принятые без участия Варшавы

Туск добавил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она, по его словам, тоже недовольна тем, что часть союзников Украины могут оставить за пределами переговорных форматов. Политик подчеркнул: любые решения или договорённости, принятые без участия Варшавы, не будут для Польши обязательными.