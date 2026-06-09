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Польша отказалась признавать решения по Украине, принятые без участия Варшавы

Страну должны включить в переговорный процесс, настаивает премьер Дональд Туск.

Источник: Клопс.ru

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Варшава должна участвовать в возможных переговорах с Россией по Украине. Об этом, ссылаясь на Reuters, пишет РИА Новости во вторник, 9 июня.

«Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным по Украине», — сказал глава польского правительства.

Туск добавил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она, по его словам, тоже недовольна тем, что часть союзников Украины могут оставить за пределами переговорных форматов. Политик подчеркнул: любые решения или договорённости, принятые без участия Варшавы, не будут для Польши обязательными.

Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что готов выступить переговорщиком между ЕС и Россией. На эту роль также предлагала себя глава евродипломатии Кая Каллас. Среди возможных посредников упоминали нескольких немецких политиков: Франка-Вальтера Штайнмайера, Герхарда Шрёдера и Ангелу Меркель.

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