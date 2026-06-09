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Глава Кизилюрта опроверг информацию о якобы подрыве газопровода в Дагестане

Саид Маматханов назвал технический сбой единственной установленной причиной ЧП.

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Глава Кизилюрта Саид Маматханов опроверг информацию о подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед и призвал верить только официальной информации.

«Обращаюсь к вам с убедительной просьбой. В социальных сетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных слухов. Прошу вас не поддаваться панике, не тиражировать непроверенные версии о беспилотных летательных аппаратах, терактах или подрыве. Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос. Единственная установленная на данный момент причина — технический сбой», — написал он в Telegram-канале.

На участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед в Дагестане рядом с Кизилюртом произошло три взрыва и началось возгорание. Факельное горение достигало 15 м, оно ликвидировано.