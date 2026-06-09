Глава Кизилюрта опроверг информацию о якобы подрыве газопровода в Дагестане

«Обращаюсь к вам с убедительной просьбой. В социальных сетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных слухов. Прошу вас не поддаваться панике, не тиражировать непроверенные версии о беспилотных летательных аппаратах, терактах или подрыве. Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос. Единственная установленная на данный момент причина — технический сбой», — написал он в Telegram-канале.