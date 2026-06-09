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В Сети появились фотографии боевого вертолёта Z-21 армии КНР

В соцсетях появились снимки нового боевого вертолёта Z-21ВС КНР, вертолёт назвали перспективным пополнением авиации НОАК.

Источник: Аргументы и факты

В соцсетях появились снимки нового боевого вертолёта Z-21 Вооружённых сил Китайской Народной Республики, этот вертолёт назвали перспективным пополнением армейской авиации НОАК.

В материале Telegram-канала «Новый оборонный заказ. Стратегии» сказано, что в комплектации Z-21 есть «увеличенный планер, шесть точек подвески вооружения и развитый комплекс оптико-электронных средств наблюдения и наведения».

Кроме того, новый вертолёт способен эффективнее действовать в локациях, прикрытых современными средствами ПВО. Это возможно за счёт «уменьшения тепловой сигнатуры».

По словам экспертов, вертолёт усилит возможности ВС КНР «в рамках перехода к более сложной структуре войск».

Напомним, в декабре первый в мире шеститонный конвертоплан Lanying R6000, разработанный китайской компанией, совершил первый испытательный полёт в провинции Сычуань.

По данным Global Times, его максимальная скорость достигает 550 километров в час. Это вдвое выше, чем у традиционных вертолётов, а дальность полёта составляет до четырёх тысяч километров.