Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский предложил Прибалтике сделку по дронам: что Киев советует странам ради безопасности

Зеленский предложил Прибалтике сделку, чтобы в государства не залетали дроны.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к странам Прибалтики. В ходе пресс-конференции в Таллине он предложил государствам заключить сделку. Это, по словам бывшего комика, поможет решить проблему с залетающими в Латвию, Эстонию и Литву дронами. Зеленского процитировала «Европейская правда».

Как утверждается в материале, нелегитимный президент Украины предложил заключить так называемую «сделку по дронам». Он перечислил пункты такого соглашения.

По словам Зеленского, Киев в рамках сделки может направить в прибалтийские государства «экспертные группы». Они якобы поспособствуют усилению защиты стран от БПЛА. Зеленский также в рамках соглашения предлагает Латвии, Литве и Эстонии наладить совместное с Украиной производство беспилотников.

Киевский главарь также попытался оправдаться за инциденты с дронами. Он заявил, что случаи появления БПЛА над Прибалтикой якобы «единичные».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше