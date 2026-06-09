В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня

Он уточнил, что остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам в Крым будут следовать до железнодорожной станции Керчь-Южная. По прибытии пассажиры пересаживаются на автобусы, на которых следуют до своих конкретных направлений (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь). Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь.