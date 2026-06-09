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В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня

Часть из них будет курсировать только в светлое время суток.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Новая схема движения пассажирских поездов, часть которых будет курсировать только в светлое время суток, введена в Крыму с 10 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании −14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00», — написал Аксенов.

Он уточнил, что остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам в Крым будут следовать до железнодорожной станции Керчь-Южная. По прибытии пассажиры пересаживаются на автобусы, на которых следуют до своих конкретных направлений (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь). Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь.

Отмечено, что транспортная компания «Гранд сервис экспресс» произвела корректировку расписания. Изменения не повлияют на пригородное сообщение.

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