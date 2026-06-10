«Страна»: на Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов

Уточняется, что в центрах административных услуг начали возникать очереди за получением документов. Сотрудница паспортного сервиса считает, что ажиотаж связан как с сезонным всплеском (многие едут в отпуск за границу), так и с тем, что украинцы сейчас начинают оформлять новые загранпаспорта, хотя старые еще действительны. «Многие заказывают новый документ, хотя старый еще действителен до полугода. При этом действующий паспорт не сдают, как положено по закону, а пишут заявление якобы об утере», — рассказывает сотрудница.