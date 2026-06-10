«Страна»: на Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проблемы с выдачей загранпаспортов зафиксированы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Задержки только начались. Нам пояснили, что не хватает бланков. Насколько сильно могут срываться сроки, мы не знаем. Если заказывать срочное изготовление документа, то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают. Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно», — приводит издание слова сотрудницы одного из киевских подразделений паспортного сервиса.
Уточняется, что в центрах административных услуг начали возникать очереди за получением документов. Сотрудница паспортного сервиса считает, что ажиотаж связан как с сезонным всплеском (многие едут в отпуск за границу), так и с тем, что украинцы сейчас начинают оформлять новые загранпаспорта, хотя старые еще действительны. «Многие заказывают новый документ, хотя старый еще действителен до полугода. При этом действующий паспорт не сдают, как положено по закону, а пишут заявление якобы об утере», — рассказывает сотрудница.