Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в мае написал президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой решить проблему с нехваткой ракет для ПВО. По его словам, из Вашингтона пришел ответ. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Таллине 9 июня.