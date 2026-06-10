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Зеленский прокомментировал диалог с США по ракетам для ПВО: зачем Киев направил письмо Вашингтону

Зеленский заявил, что получил ответ от США на просьбу о ракетах для ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в мае написал президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой решить проблему с нехваткой ракет для ПВО. По его словам, из Вашингтона пришел ответ. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Таллине 9 июня.

Украинский политик признался, что написал письмо, чтобы «хоть немного» переключить внимание США с Ближнего Востока на Киев. Он отметил, что получил некий результат от своей просьбы, но не смог огласить подробности.

«Моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств», — напомнил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока не доложили об итогах контактов Киева и Вашингтона. Он подчеркнул, что посреднический процесс по урегулированию конфликта стоит на паузе.

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