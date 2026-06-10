Что можно и нельзя делать в день Никиты Гусятника 10 июня на Полудницу

Православная церковь 10 июня вспоминает святого Никиту Халкидонского. В народе празднуют день Никиты Гусятника, который является покровителем данных птиц. Но есть еще одно название — Полудница. Как считалось, в жаркие дни, когда солнце находится в зените, активизировались духи-полудницы.
Что нельзя делать 10 июня.
Не следует обижать гусей. В указанный день не оставляли окна и двери открытыми. Подобное может спровоцировать скандалы в семье. Нельзя 10 июня ссориться и ругаться. Как считали предки, это приведет к бедам и неприятностям.
Что можно делать 10 июня.
По традиции, в указанный день гусям варили пшено. В названную кашу добавляли гусиные или же куриные яйца. А еще 10 июня при сельхозработах помогали духи-полудницы.
Согласно приметам, громко кричащие гуси указывают на дождь. В том случае, если жаркая погода, то ждали дождя.
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