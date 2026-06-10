Что можно и что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2026 года

Не открывайте окна и двери! Это главный закон дня. Считается, что в полдень через открытые проемы в дом врываются злые духи (полудницы). Чтобы защитить жилье, держите окна на шпингалетах, а после ухода редких гостей обязательно метите порог — это «выметет» чужую энергетику. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомМужчинам — ни шагу в поле с 12 до 13 часов. В полдень на нивы выходят Полудницы (женские духи в белых одеждах). Мужчина, встретивший их, рискует лишиться «мужской силы» и стать беспомощным. Даже на даче в это время лучше отдохнуть в тени. Не ругайте детей и не пугайте их страшилками. Поверье гласит: родительский гнев или история про монстров 10 июня может привести к тому, что ребенок начнет заикаться или у него пропадет сон. Сегодня детям нужны только спокойствие и ласка. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенкуНе впускайте незнакомцев и не зовите гостей (даже друзей). На Никиту Гусятника святой покровитель становится доверчивым, а вместе с чужим человеком из дома можно «вынести» удачу и деньги. Исключение — самые близкие родственники. Если же визитер все-таки пришел, после его ухода тщательно подметите пол у порога. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе обижайте гусей и домашнюю птицу. Никита — защитник гусят. Нельзя повышать голос на птицу, бить ее или плохо кормить. Обиженный гусь «унесет» достаток со двора. Наоборот, покормите выводок кашей с яйцом — это привлечет богатство.