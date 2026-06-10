ГД обсудит пошлины для мигрантов и перенос срока погашения бюджетных кредитов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроект о кратном повышении пошлин для мигрантов, а также перенос срока погашения бюджетных кредитов с 2026 года на 2030 год.
Законопроект о кратном повышении госпошлин для мигрантов будет рассмотрен во втором чтении. Документ инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. В частности, госпошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4 200 рублей до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, в Россию должны приезжать эффективные и состоявшиеся люди. Рост платежей носит «обоснованный характер».
Госдума также рассмотрит в первом чтении проект поправок в Бюджетный кодекс, направленных на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение некоторых действующих процедур бюджетного процесса. Документ был инициирован правительством РФ.
В том числе среди предложенных мер законопроект содержит меры, направленные на снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты. Предлагается провести пилотный проект по изменению процедуры получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, который будет привлекаться регионами для обеспечения текущей ликвидности бюджета. Ожидаемый итог эксперимента — сокращение сроков предоставления кредита регионам и их расходов на обслуживание госдолга, поскольку такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых, отмечают в Минфине. Кроме того, проектом закона предусмотрен перенос срока погашения регионами одной трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.
Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на модернизацию института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Документ возлагает финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена на автономную некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является РФ. Бизнес-омбудсмен должен быть председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) этой организации. Финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена, говорится в сопроводительных материалах к документу. Также законопроект уточняет требования к лицу, назначаемому на должность бизнес-омбудсмена, — он не вправе быть сенатором, депутатом Госдумы, а также депутатом законодательного органа субъекта РФ.
Кроме того, депутаты обсудят заявление палаты парламента в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы. В документе отмечается, что блокада Кубы со стороны Соединенных Штатов является формой вмешательства во внутренние дела суверенного государства и противоречит нормам международного права. ГД призовет ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить агрессивную политику США в отношении Кубы.