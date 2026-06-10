ГД обсудит пошлины для мигрантов и перенос срока погашения бюджетных кредитов

В том числе среди предложенных мер законопроект содержит меры, направленные на снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты. Предлагается провести пилотный проект по изменению процедуры получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, который будет привлекаться регионами для обеспечения текущей ликвидности бюджета. Ожидаемый итог эксперимента — сокращение сроков предоставления кредита регионам и их расходов на обслуживание госдолга, поскольку такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых, отмечают в Минфине. Кроме того, проектом закона предусмотрен перенос срока погашения регионами одной трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.