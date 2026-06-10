Всемирный день мороженого и День рождения шариковой ручки: какие праздники отмечают в России и мире 10 июня

10 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. В частности, в эту дату празднуют День рождения шариковой ручки, Всемирный день мороженого и День разрисованных ладоней.
День рождения шариковой ручки.
10 июня 1943 года американец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку. Эта дата и стала днем ее рождения. При этом изобрел ручку венгерский журналист Ласло Йожеф Биро, который обратил внимание на то, что краска для печати сохнет быстрее, чем чернила в перьевой ручке, и при этом не оставляет пятен.
Первые ручки от Рейнольдса появились в массовой продаже 19 октября 1945 года, и всего за несколько часов американцы скупили партию из десяти тысяч ручек, заплатив по 12,5 доллара за штуку.
Всемирный день мороженого.
10 июня также отмечают Всемирный день мороженого — считается, что именно в эту дату в 1786 году начались массовые продажи этого лакомства. Этот праздник сопровождается фестивалями, дегустациями и другими тематическими мероприятиями. В этот день можно поесть свое любимое мороженое или попробовать новый вид этой сладости.
День разрисованных ладоней.
День разрисованных ладоней был создан с целью помочь людям развить творческие способности и воплотить свои фантазии и идеи. В этот праздник разрисовывают ладони фломастерами, маркерами и красками, создавая на них уникальные рисунки. Некоторые делают отпечатки своих разрисованных ладоней на бумаге. Кроме того, в этот день организуют тематические творческие мастер-классы и конкурсы.