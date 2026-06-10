Всемирный день мороженого и День рождения шариковой ручки: какие праздники отмечают в России и мире 10 июня

День разрисованных ладоней был создан с целью помочь людям развить творческие способности и воплотить свои фантазии и идеи. В этот праздник разрисовывают ладони фломастерами, маркерами и красками, создавая на них уникальные рисунки. Некоторые делают отпечатки своих разрисованных ладоней на бумаге. Кроме того, в этот день организуют тематические творческие мастер-классы и конкурсы.