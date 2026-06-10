Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс назвал возможные сроки согласования сделки между США и Ираном, счёт идет на месяцы

Вэнс: США и Иран будут согласовывать сделку от недели до нескольких месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Согласование сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять от недели до нескольких месяцев. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что сделка может быть заключена в течение недели, но она также может быть заключена через несколько месяцев», — сказал Вэнс в интервью телеканалу CBS News.

По словам Вэнса, США рассчитывают, что предполагаемая сделка не только затронет вопросы иранской ядерной программы, но и будет выгодна для Вашингтона с экономической точки зрения.

Ранее Вэнс подчёркивал, что американское руководство намерено добиться мирного соглашения с Ираном и будет работать над сделкой вне зависимости от позиции Израиля.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил заключение соглашения с Ираном через два-три дня.

При этом телеканал CNN подсчитал, что Трамп уже 37 раз говорил, что сделка с Ираном вот-вот состоится.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше