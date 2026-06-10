В Сербии пройдет конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

«Я не вижу никаких сложностей в процессе общения с нашими иностранными коллегами, ежедневно общаюсь с ними. Не могу сказать, что дружелюбно относятся, но в рабочих вопросах никто не отказывает в разговоре, со всеми общаемся, решаем те или иные вопросы, проблемные в том числе. Все нацелены на то, что надо возвращать российских спортсменов. Все-таки я надеюсь на то, что следующим этапом будет вопрос, вынесенный новому совету FIS, о возвращении российских спортсменов. Мы хотим здесь поторопить наших коллег. Я считаю, ждать не надо, надо в переговорном процессе снимать те или иные проблемные наболевшие точки», — добавил он.