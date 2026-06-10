В ООН обсудили нарушения решений о приостановке санкций против Ирана: РФ раскритиковала действия членов СБ

Российский постпред при ООН Василий Небензя указал на нарушение некоторыми членами Совбеза решения по санкциям против Ирана. Он напомнил, что организация ранее закрепила в документе приостановку действия ограничений. При этом некоторые продолжают нарушать это решение, заявил Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.