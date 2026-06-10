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Суд в Петербурге признал три фильма запрещенными в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге запретил три фильма на территории России, передает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: РИА Новости

«Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

По тем ссылкам находились картины «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем», уточнили в инстанции. По ее данным, в них прослеживается деструктивная идеология, нацеленная на изменение негативного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям* на положительное.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.