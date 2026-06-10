Суд в Петербурге признал три фильма запрещенными в России

По тем ссылкам находились картины «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем», уточнили в инстанции. По ее данным, в них прослеживается деструктивная идеология, нацеленная на изменение негативного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям* на положительное.