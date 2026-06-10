Вэнс: сделка США и Ирана может быть заключена на следующей неделе

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что сделка с Ираном может быть заключена «на следующей неделе или в ближайшие месяцы».
«Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу CBS.
Вэнс отметил, что «не верит, будто Иран затягивает переговорный процесс». По его словам, Ирану требуется «много времени, чтобы прийти к консенсусу».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп не исключил, что «мирное соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня», но позже заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».