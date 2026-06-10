Около 140 человек эвакуировали из-за взрыва на газопроводе в Дагестане

По информации портала Life.ru, пожар произошел в непосредственной близи от автозаправочной станции. Сотрудники экстренных служб прибыли на место быстро. В МЧС сначала сообщили о пожаре на АЗС «Метан» в Новом Сулаке, однако затем уточнили, что горит магистральный газопровод вблизи Бавтугая.