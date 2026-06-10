РБК: Минцифры предупредило о рисках изъятия до 15% фондов библиотек

Необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах может привести к изъятию до 15% фондов публичных и научных библиотек и до 70% в муниципальных библиотеках. Об этом пишет РБК со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры, который составлен при участии книгоиздателей и торговых сетей.