С 15 июня наступит переломный момент для доллара. Каким будет курс рубля на следующей неделе

ЦБ снижает ставку восемь раз подряд — это беспрецедентный цикл смягчения. 14,5% сегодня против 21% год назад. 19 июня, по всей видимости, будет девятое снижение — до 14%. Каждый такой шаг методично подрывает привлекательность рублёвых инструментов. Пока нефть дорогая и налоговый период поддерживает продажи валюты — этого не видно. Но как только один из этих факторов уйдёт, давление на курс проявится быстро и резко. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.