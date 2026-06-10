Дерек Кинг рассказал, что осложнило подготовку к матчу со сборной России

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг прокомментировал товарищеский матч против сборной России, отметив высокий уровень соперника и достойную игру своей команды.
Во вторник в Калининграде российская сборная под руководством Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0. После встречи Кинг заявил, что для его команды было важно получить опыт игры с соперником более высокого класса.
По словам специалиста, матч начался непросто для гостей. Команда пропустила быстрый гол, а первые двадцать минут встречи складывались не лучшим образом. Однако затем футболистам удалось адаптироваться к игре и создать несколько опасных моментов у ворот соперника.
Кинг отметил, что российская команда продемонстрировала качественный футбол, но при этом его подопечные сумели достойно противостоять хозяевам поля. Он также подчеркнул, что встреча стала полезной для молодых игроков сборной Тринидада и Тобаго, получивших возможность проявить себя на международном уровне.
Тренер рассказал, что после второго пропущенного мяча его команда скорректировала тактическую схему, пытаясь изменить ход встречи. Однако добиться положительного результата гостям не удалось.
Отдельно специалист остановился на подготовке к игре. По его словам, тренерский штаб изучил несколько последних матчей сборной России, однако постоянные изменения состава, которые использует Валерий Карпин, существенно осложнили анализ соперника перед встречей.
Положительным итогом матча Кинг назвал приобретенный международный опыт. По его мнению, встречи с сильными соперниками позволяют оценить уровень команды, выявить слабые стороны и помогают молодым футболистам быстрее адаптироваться к требованиям современного международного футбола.
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