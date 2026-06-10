Дерек Кинг рассказал, что осложнило подготовку к матчу со сборной России

Кинг отметил, что российская команда продемонстрировала качественный футбол, но при этом его подопечные сумели достойно противостоять хозяевам поля. Он также подчеркнул, что встреча стала полезной для молодых игроков сборной Тринидада и Тобаго, получивших возможность проявить себя на международном уровне.