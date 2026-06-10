Посол Кубы Ривера объяснила, зачем США ввели санкции в отношении островного государства

«Санкции против наших лидеров мы рассматриваем как предлог, чтобы заставить американский народ думать, будто мы представляем угрозу», — сказала дипломат в интервью агентству Associated Press.
Ривера подчеркнула, что Куба не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для США, но любые попытки принуждения к изменению политического строя этой страны встретят жесткое сопротивление. Дипломат назвала действия США в отношении Кубы «войной без бомб».
Тем временем Белый дом начал рассматривать возможность военного сценария в отношении Кубы на фоне неудачи политики давления, основанной на санкциях и ограничениях поставок топлива.
Ранее Минфин США объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.
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