Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Кубы Ривера объяснила, зачем США ввели санкции в отношении островного государства

АР: Куба опасается, что санкции США станут предлогом для военного вмешательства.

Источник: Комсомольская правда

США могут использовать введённые против кубинского руководства санкции как предлог для военного вмешательства в дела этого государства. Такое мнение высказала посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера.

«Санкции против наших лидеров мы рассматриваем как предлог, чтобы заставить американский народ думать, будто мы представляем угрозу», — сказала дипломат в интервью агентству Associated Press.

Ривера подчеркнула, что Куба не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для США, но любые попытки принуждения к изменению политического строя этой страны встретят жесткое сопротивление. Дипломат назвала действия США в отношении Кубы «войной без бомб».

Тем временем Белый дом начал рассматривать возможность военного сценария в отношении Кубы на фоне неудачи политики давления, основанной на санкциях и ограничениях поставок топлива.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.

Как кубинцам раздают оружие на фоне угрозы США, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше