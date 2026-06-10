Более 20 тысяч нижегородцев обследовались в «Поездах здоровья» с начала года

С начала 2026 года медицинские специалисты мобильных комплексов «Поезда здоровья» провели осмотры и проконсультировали более 20 тысяч жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Выездные бригады Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко выполнили свыше 31 тысячи консультаций, а также провели более 70 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Наиболее востребованными среди населения оказались приемы кардиологов, эндокринологов, неврологов, офтальмологов и оториноларингологов.
Как пояснил исполняющий обязанности директора НОКБ имени Н. А. Семашко Сергей Гамаюнов, по результатам визитов медицинских модулей 12 тысяч пациентов получили направления на дополнительное обследование, а более 670 человек были госпитализированы в центральные районные больницы регионов.
В структуре впервые обнаруженных патологий лидируют болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, новообразования и проблемы с органами дыхания. Региональный Минздрав напоминает, что передвижные комплексы помогают первичному звену проводить диспансеризацию и профосмотры. Мобильные лаборатории укомплектованы передовой диагностической техникой: здесь доступны ЭКГ, флюорография, остеоденситометрия и девять типов УЗИ-исследований.
Ранняя диагностика тяжелых недугов и своевременное лечение полностью отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, проект запущен по инициативе главы региона Глеба Никитина в 2018 году, а свежие графики движения автопоездов регулярно размещаются на ведомственном сайте министерства.