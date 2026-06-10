Опасная муха-паразит вернулась спустя 60 лет в США

Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения собаки личинками плотоядной мухи Cochliomyia hominivorax, известной как муха-винторез Нового Света. Инцидент зарегистрирован в округе Ли штата Нью-Мексико, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.
Информация о заражении поступила от ветеринарного специалиста из Техаса. При этом собака, у которой обнаружили паразита, содержится в частном доме на территории Нью-Мексико. По предварительным данным, речь может идти об единичном случае.
После выявления заражения специалисты начали изучать маршруты перемещения животного. Также проводится обследование других домашних животных, находящихся в том же хозяйстве.
Одновременно Минсельхоз США сообщил о новом случае заражения в Техасе. На этот раз личинки опасного паразита были обнаружены у козы.
Особую обеспокоенность американских специалистов вызывает тот факт, что муха-винторез вновь появилась на территории страны спустя десятилетия после ее официального уничтожения. Ранее считалось, что паразит был полностью ликвидирован в США еще в 1966 году.
Недавно личинки мухи-винтореза были обнаружены у трехнедельного теленка. Этот паразит откладывает яйца в открытые раны животных, после чего личинки начинают питаться живыми тканями. Без своевременного лечения заражение способно привести к тяжелым последствиям и гибели животного.
Меры контроля сейчас сосредоточены на предотвращении дальнейшего распространения паразита. Ветеринарные службы усиливают мониторинг в районах выявления заражений и проверяют животных на наличие характерных поражений, чтобы как можно раньше обнаруживать новые случаи инфицирования.
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