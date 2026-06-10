Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцы ответили Ирану за сбитый вертолет: США начали атаку

СЕНТКОМ заявил о начале ответных ударов США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

США приняли решение ответить на инцидент со сбитым боевым вертолетом Apache. Американские военные начали атаку на Иран. Так заявляется в материале Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

Американское руководство после инцидента предупредило Тегеран о вероятном ответе. Президент США Дональд Трамп разразился угрозами в связи с ЧП. Иран пока не подтверждал нанесения ударов по своей территории. Известно, что атака началась в полночь.

«Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану», — оповестили в СЕНТКОМ.

При этом Дональд Трамп заявил, что Тель-Авив и Тегеран приостановили обмен атаками на неделю «или около того». Он заверил, что взаимные удары были соразмерными. Дональд Трамп не стал никого винить за атаки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше