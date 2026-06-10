Американцы ответили Ирану за сбитый вертолет: США начали атаку

Американское руководство после инцидента предупредило Тегеран о вероятном ответе. Президент США Дональд Трамп разразился угрозами в связи с ЧП. Иран пока не подтверждал нанесения ударов по своей территории. Известно, что атака началась в полночь.
«Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану», — оповестили в СЕНТКОМ.
При этом Дональд Трамп заявил, что Тель-Авив и Тегеран приостановили обмен атаками на неделю «или около того». Он заверил, что взаимные удары были соразмерными. Дональд Трамп не стал никого винить за атаки.