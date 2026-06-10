С заботой о людях: волонтеры ДНР передали гуманитарный груз и провели литературный вечер в Ясиноватой

Волонтеры из отделения «Молодой гвардии Единой России» в ДНР передали гуманитарный груз и провели литературный вечер для людей в пункте временного размещения в Ясиноватой.
Волонтеры решили поддержать жителей республики, эвакуированных с территорий, где сейчас ведутся боевые действия. Людям, находящимся в пункте временного размещения (ПВР) в городе Ясиноватая, передали одежду, продукты питания, медицинские средства и препараты, а также художественную литературу.
— Мы хотим, чтобы каждый знал: рядом есть люди, готовые помочь и подставить плечо в любой жизненной ситуации, — заявил Ярослав Боярчук, председатель МГЕР Донецкой Народной Республики.
Помимо этого, активисты организовали в ПВР поэтический вечер. В рамках программы прозвучали отрывки и з произведений Александра Пушкина, включая роман «Евгений Онегин» и поэму «Руслан и Людмила».
— Для нас было важно не просто организовать культурное мероприятие, а дать людям возможность познакомиться с русской литературой и ее в еликими авторами, — сказал Ярослав Боярчук. — Кто-то открыл для себя творчество русских поэтов впервые, а кто-то вспомнил стихи, которые когда-то учил в школе. Подобные встречи помогают сохранять связь с нашей культурой и историей. Вместе с тем для нас важно, чтобы жители, прибывшие с освобожденных территорий, чувствовали поддержку и заботу.
Жителей районов ДНР, оказавшихся на линии фронта, начали эвакуировать в начале 2022 года. Большинство эвакуированных вывозили в другие регионы России. Однако немало было тех, кто не захотел уезжать и решил остаться на родной земле. В их числе Валентина Иванова, она жила в Красноармейске. Когда населенный пункт оказался в зоне боевых действий, ей и другим жителям пришлось эвакуироваться.
— В ПВР, мне оказали большую поддержку: помогли с оформлением российского гражданства, предоставили гуманитарную и медицинскую помощь, — отметила Валентина Иванова.
КСТАТИ.
В Ясиноватой ведутся капитальные работы по восстановлению города. В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в населенном пункте восстановили парк Машиностроителей. Он стал главной культурной точкой города.