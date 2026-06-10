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Пентагон: США наносят удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт Apache

Военные Соединённых Штатов начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache, информирует CENTCOM.

«Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану», — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X*.

Военные США заявили, что «удары станут соразмерным ответом».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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