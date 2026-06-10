Пентагон: США наносят удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт Apache

Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache, информирует CENTCOM.
«Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану», — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X*.
Военные США заявили, что «удары станут соразмерным ответом».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.