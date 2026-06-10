В Ростовской области идет отражение воздушной атаки, есть последствия на земле

В Ростовской области ночью 10 июня идет отражение массированной воздушной атаки, о чем проинформировал губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, вражеские беспилотники были подавлены, однако избежать повреждений на земле не удалось.
Инцидент зафиксирован в Миллеровском районе, где фрагменты сбитого летательного аппарата рухнули на территорию, относящуюся к гражданской инфраструктуре. Вследствие падения обломков вспыхнула емкость с горючим. Для ликвидации возгорания незамедлительно выехали экстренные службы.
На текущий момент сведений о раненых или погибших не поступало, данные продолжают уточняться.
— Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле, оперативно докладывает обстановку, — добавил Юрий Слюсарь.
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