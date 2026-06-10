Два центнера на шпильках: Кто такой Игорь Синяк и при чём тут племянник Рыжего

— Несмотря на то что я родился на Украине, у меня русский паспорт, я гражданин РФ. Я не буду нарушать закон. Я не хочу последствий. Думайте как угодно. По поводу ***, который происходит сейчас на Украине, и молчания, из-за которого меня ненавидит большая часть украинцев. Я на вас не обижаюсь, потому что сохранять адекватный рассудок, находясь в этом ***, просто невозможно, — такой пост Синяк выложил после начала СВО.