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В Ростовской области горит емкость с топливом после удара БПЛА

В настоящее время на Ростовскую область идет воздушная атака вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь в своих соцсетях, есть последствия атаки дронов на земле.

Источник: Коммерсантъ

В настоящее время на Ростовскую область идет воздушная атака вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь в своих соцсетях, есть последствия атаки дронов на земле.

«В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом», — пишет глава региона.

По словам господина Слюсаря, на место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет. Губернатор пообещал оперативно сообщить о последствиях. По его словам, глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле и оперативно докладывает обстановку.

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