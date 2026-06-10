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В Северной Ирландии демонстранты поджигают автобусы и закидывают бутылками силовиков: на улицах усилили патрули

В Белфасте вспыхнули протесты, демонстранты сожгли автобус.

Жители Северной Ирландии вышли на улицы с протестными лозунгами. Акции начались после того, как гражданин Судана напал с ножом на местного. К настоящему моменту протесты вспыхнули в столице Северной Ирландии Белфасте. Демонстранты сожгли автобус и закидали бутылками автомобили полиции, транслирует BBC.

Как отмечается, на протестующих надеты маски и черная одежда. Демонстранты поджигают мусорные баки и массово устраивают беспорядки.

В качестве мер безопасности на улицах Белфаста усилили полицейские патрули. Силовики используют бронированные машины.

Премьер Британии Кир Стармер отреагировал на нападение мигранта, который пытался обезглавить мужчину в Белфасте. Он назвал инцидент настоящим кошмаром. Мигрант нанес местному жителю серьезные раны в области шеи и лица.

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