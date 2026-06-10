Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение — однако это приведет лишь к утечке данных и потере денег, сообщили РИА Новости в компании-разработчике F6.
«Аналитики департамента защиты от цифровых рисков… в преддверии Дня России обнаружили активность мошенников, связанную с этим государственным праздником. От имени известного банка… предлагали пройти опрос и получить за это от 5 тысяч до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что злоумышленники создали как минимум 8 сайтов с ложными опросами. Так, пользователям сообщают, что на опрос они потратят «всего 45 секунд», а в благодарность «за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам» им обещают выплатить деньги.
Если пользователь нажимает кнопку «Пройти опрос», то попадает в ловушку. На первой странице посетителю сайта предлагают выбрать, что ему интереснее: получать повышенный кешбэк, «праздничные бонусы» или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что для участия в опросе пользователям требуется подтвердить «учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов».
Четвертый вопрос предлагает пользователю ответить, готов ли он «принять участие в праздничном предложении». Под предлогом зачисления денег от банка посетителю сайта предлагают ввести фамилию и имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из смс от банка.
Специалисты F6 рекомендуют не верить обещаниям быстрого и легкого дохода, проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам, которые были отправлены незнакомцами в мессенджерах или по почте.