Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги

Если пользователь нажимает кнопку «Пройти опрос», то попадает в ловушку. На первой странице посетителю сайта предлагают выбрать, что ему интереснее: получать повышенный кешбэк, «праздничные бонусы» или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что для участия в опросе пользователям требуется подтвердить «учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов».