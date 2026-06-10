МегаФон усилил покрытие в центре рабочего поселка Ванино

Абоненты МегаФона могут без помех пользоваться мобильной связью в центральной части поселка Ванино. Специалисты оператора запустили дополнительную базовую станцию, что позволило равномерно распределить нагрузку и обеспечить высокие скорости передачи данных в локации со стабильно высоким числом пользователей.
Ванино находится на берегу живописной бухты Татарского пролива, в 386 километрах от Хабаровска. В поселке проживают более 16 тысяч человек, работают школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Ванино — важный логистический хаб Дальнего Востока: здесь находятся конечный узел Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, крупнейший морской порт Хабаровского края и паромная переправа Ванино — Холмск с материка на Сахалин.
Новую базовую станцию инженеры телеком-оператора установили в центральной части поселка. Она работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет одновременно обеспечивать стабильную голосовую связь (в том числе по технологии VoLTE — звонки высокого качества с быстрым соединением), а также доступ в высокоскоростной мобильный интернет для работы, общения и развлечений. Равномерное стабильное покрытие теперь доступно в местах массового пребывания людей — в торговых точках, административных зданиях, на автодорогах. Запуск объекта позволил перераспределить нагрузку с соседних базовых станций, что повысило надежность сети и улучшило качество мобильной связи в прилегающих кварталах.
Ранее МегаФон обеспечил 4G-покрытием дачные массивы рядом с поселком — садовые товарищества «Рассвет», «Восход», «Сокол» и другие. Базовая станция позволила дачникам оставаться на связи в сезон загородного отдыха. Новый объект в центре Ванино помог создать качественную телеком-среду как в жилой застройке, так и в пригородных зонах.
— Ванино — не просто населенный пункт, это морские ворота Хабаровского края: сюда приходят грузы, люди, проекты. Для нас важно, чтобы цифровая инфраструктура помогала развитию территории. Запуск базовой станции в центре поселка — это ответ на растущий спрос жителей и работников порта на стабильную связь. Теперь абоненты МегаФона могут комфортно пользоваться голосовыми сервисами, включая VoLTE, и высокоскоростным интернетом, — отметил Илья Челышев, директор МегаФона в Хабаровском крае.