МегаФон усилил покрытие в центре рабочего поселка Ванино

Новую базовую станцию инженеры телеком-оператора установили в центральной части поселка. Она работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет одновременно обеспечивать стабильную голосовую связь (в том числе по технологии VoLTE — звонки высокого качества с быстрым соединением), а также доступ в высокоскоростной мобильный интернет для работы, общения и развлечений. Равномерное стабильное покрытие теперь доступно в местах массового пребывания людей — в торговых точках, административных зданиях, на автодорогах. Запуск объекта позволил перераспределить нагрузку с соседних базовых станций, что повысило надежность сети и улучшило качество мобильной связи в прилегающих кварталах.