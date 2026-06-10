10 июня в календаре: Всемирный день мороженого и международный день геральдики

Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.