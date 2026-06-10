10 июня в календаре: Всемирный день мороженого и международный день геральдики

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
Никита Гусятник.
Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, известного как исповедник.
В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.
Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.
Беременных же в этот день специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку.
Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.
События.
1712 год — основан Петропавловский собор в Санкт-Петербурге.
1793 год — во Франции открылся первый в мире зоопарк.
1807 год — основан Ижевский оружейный завод (ныне — Концерн «Калашников»).
1846 год — выдан патент на пневматические шины.
1909 год — впервые в мире был применен сигнал бедствия «SOS».
1921 год — основан Государственный музей-усадьба Л. Толстого «Ясная Поляна».
1931 год — началось движение поезда «Красная стрела» между Москвой и Ленинградом.
1935 год — основано первое в мире общество Анонимных Алкоголиков.
1936 год — в Москве основана киностудия «Союзмультфильм».
1943 год — в США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство.
1944 год — началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск.
1946 год — провозглашена Итальянская республика.
1947 год — «Сааб» произвёл свой первый автомобиль.
1950 год — западные страны отвергли предложение Советского Союза провести в Германии референдум по поводу идеи объединения страны.
1956 год — в Стокгольме начались соревнования XVI Олимпийских игр.
1960 год — катастрофа Ил-14 под Ткварчели (Абхазская АССР), погиб 31 человек.
1964 год — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
1971 год — США отменили эмбарго на торговлю с Китаем.
1996 год — корпорация Intel выпустила процессор Pentium II.
2003 год — с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом «Spirit» на борту.
2005 год — решением Священного Синода Русской Православной Церкви в Хабаровске создана духовная семинария.
2016 год — во Франции стартовал 15-й чемпионат Европы по футболу.
2021 год — кольцеобразное солнечное затмение.
В этот день родились.
Гюстав Курбе (1819 — 1877 г.), французский пейзажист, жанрист и портретист.
Тихон Хренников (1913 — 2007 г.), советский и российский композитор и общественный деятель, Народный артист СССР.
Борис Брунов (1922 — 1997 г.), советский и российский артист, конферансье, Народный артист РСФСР.
Людмила Зыкина (1929 — 2009 г.), советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР.
Илья Глазунов (1930 — 2017 г.), советский и российский художник, педагог, академик РАХ, Народный художник СССР.
Лев Фёдоров (1936 — 2017 г.), советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук.
Валентин Смирнитский (1944 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Андрей Букин (1957 г.), советский фигурист, олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы.
Сергей Урсуляк (1958 г.), российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Элизабет Хёрли (1965 г.), английская актриса кино и телевидения, продюсер, фотомодель и дизайнер.
Светлана Захарова (1979 г.), прима-балерина Большого театра и миланского театра «Ла Скала», народная артистка России.
МакSим (1983 г.), российская певица, композитор, автор песен, продюсер.
Народные приметы.
Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет. Навозные жуки копошатся в навозе, не взлетая, — к сырой погоде. Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии — к дождю с ветром. Гуси хлопают крыльями и чистятся — к дождю. Если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей погоде. Воздух над лесом синеет — погода будет теплой. Много ос, и они деятельны — к хорошей погоде. Если день тихий, безветренный — жди хорошего урожая. Утром роса на колосьях — колошение доброе будет. После дождя радуга быстро пропадает — к ясному дню, стоит долго — жди ненастья.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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