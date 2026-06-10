ЕС разрешил полеты авиакомпаниям Киргизии. Что это может дать россиянам

По данным пресс-службы киргизского президента, решение было принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов (ASC), прошедшего 19−21 мая, ожидается, что Еврокомиссия вскоре выпустит соответствующий регламент.
В черном списке по безопасности c 2020 года находятся авиакомпании Армении. При этом рейсы из Еревана в города Евросоюза выполняет авиаперевозчик FlyOne Armenia — долю в ней имеет молдавская FlyOne. В Комитете гражданской авиации Армении поясняли, что авиакомпания может летать в ЕС, поскольку арендует самолеты по «мокрому лизингу», то есть вместе с экипажем, техническим обслуживанием и страховкой.
Вопросы по безопасности у ЕС были к авиакомпаниям Казахстана, однако в 2024 году Астана сообщила, что угрозы попадания в черный список для ее перевозчиков больше нет.
К белорусским авиакомпаниям у ЕС нет технических претензий, но небо Евросоюза закрыто для них после инцидента с незапланированной посадкой в 2021 году самолета RyanAir, на борту которого был оппозиционер Роман Протасевич. В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Протасевич — белорусский разведчик.
Будут ли у россиян новые возможности для путешествий.
Благодаря решению в отношении Киргизии у россиян может расшириться выбор стыковочных рейсов в Европу с единой регистрацией и без необходимости получать и сдавать багаж в аэропорту стыковки, допустил в беседе с РБК вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«Безусловно, это позитивный для российских туристов шаг. Теперь из Киргизии могут появиться перевозчики в страны Европейского союза. Сегодня авиакомпании Киргизии уже довольно активно развивают свои полетные программы в страны СНГ. Если говорить о возможных рейсах в ЕС из Киргизии, то на текущий момент они будут актуальны именно для россиян, которым нужно в ЕС (так как визы самим гражданам стран Центральной Азии государства Евросоюза выдают неохотно), и такие рейсы будут прибыльными именно в модели транзита», — объяснил Мурадян. Теперь остается ждать, появятся ли рейсы из Киргизии в Европу, отметил он.
«Отмена ограничений и снятие запрета с авиакомпаний Киргизии на полеты в Евросоюз могут позитивно отразиться на объеме предложений для российских туристов и пассажиров, следующих транзитными рейсами в страны Евросоюза. Несмотря на то что сейчас есть большой объем предложений стыковочных рейсов через Стамбул, страны Ближнего Востока, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, появление в этом списке в перспективе маршрутов киргизских авиакомпаний позволит увеличить конкуренцию, отчасти может дать рынку более доступные цены после решения о конкретных полетных программах», — сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
По его словам, это решение может стать стимулом для киргизских авиакомпаний запустить прямые рейсы в Европу. Однако их востребованность можно будет подтвердить только после получения информации о маршрутной сети и тарифах, отметил Горин. «Многое будет зависеть от удобства стыковок и тарифной политики авиаперевозчиков», — заключил он.
В туроператоре TEZ Tour считают, что существенного влияния на россиян решение по Киргизии не окажет. «Сегодня у россиян уже существует достаточно большое количество вариантов перелета в Европу через третьи страны, поэтому принципиально новых возможностей для путешествий данное решение пока, скорее всего, не создает. Вместе с тем нельзя исключать, что авиакомпании Киргизии смогут занять свою нишу на рынке транзитных перевозок, если предложат пассажирам тарифы по привлекательным ценам и удобные стыковки. В таком случае часть туристов может рассматривать Киргизию как альтернативу существующим маршрутам», — пояснил РБК Воскан Арзуманов, коммерческий директор «TEZ Tour Россия». В Anex Tour считают, что говорить о новых возможностях россиян пока рано.
Российские авиакомпании с 2022 года не могут выполнять полеты в ЕС из-за санкций.