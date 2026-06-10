ЕС разрешил полеты авиакомпаниям Киргизии. Что это может дать россиянам

«Безусловно, это позитивный для российских туристов шаг. Теперь из Киргизии могут появиться перевозчики в страны Европейского союза. Сегодня авиакомпании Киргизии уже довольно активно развивают свои полетные программы в страны СНГ. Если говорить о возможных рейсах в ЕС из Киргизии, то на текущий момент они будут актуальны именно для россиян, которым нужно в ЕС (так как визы самим гражданам стран Центральной Азии государства Евросоюза выдают неохотно), и такие рейсы будут прибыльными именно в модели транзита», — объяснил Мурадян. Теперь остается ждать, появятся ли рейсы из Киргизии в Европу, отметил он.