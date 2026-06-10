Почти 70% домашних Wi-Fi-роутеров россиян устарели

Прокопенко отметил, что диапазон 2,4 ГГц обеспечивает широкое покрытие Wi-Fi, но соседние сети в нем могут влиять друг на друга, из-за чего качество связи в городе ухудшается. Он напомнил, что именно с этого диапазона в России началось развитие беспроводной связи, поэтому за годы работы на этой частоте накопилось большое количество устройств. Жизненный цикл таких роутеров довольно долгий — некоторые работают более десяти лет. Разницу в доле устройств 2,4 ГГц он объяснил тем, что в отдельных регионах оборудование меняли более интенсивными темпами.