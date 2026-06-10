Почти 70% домашних Wi-Fi-роутеров россиян устарели

Среди Wi-Fi-роутеров, установленных в квартирах россиян, 68,2% работают в диапазоне 2,4 ГГц, и значительная часть этого оборудования — модели предыдущих поколений, свидетельствуют исследования разработчика программного обеспечения для оценки и оптимизации качества сетей Vigo (результаты есть в распоряжении РБК).
Наиболее высока эта доля (более 80%) в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Наименее (от 54 до 55%) — в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве.
Как отмечают аналитики Vigo, с конца 2025-го доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 п.п. и достигла 65%. «На фоне периодических ограничений в работе мобильных сетей и растущей зависимости пользователей от беспроводного доступа в интернет значимость и качество работы Wi-Fi-сетей заметно возросли. Домашние, корпоративные и публичные Wi-Fi-сети становятся важным элементом обеспечения стабильной связи и доступа к цифровым сервисам», — говорится в исследовании. Модели предыдущих поколений остаются наиболее массовыми в российских домохозяйствах, несмотря на внедрение новых устройств, поддерживающих диапазон 5 ГГц, и роутеров, которые могут работать сразу в двух диапазонах.
Что не так с роутерами 2,4 ГГц.
Как объяснил директор по продуктам Vigo и Merilo Антон Прокопенко, 2,4 ГГц — самый загруженный сегмент Wi-Fi-спектра. «Для простых смертных это означает следующее: ты раньше мирился, что Wi-Fi плохо работал, и в крайнем случае мог переключиться на мобильную сеть. Сейчас, если на улице [включены] белые списки [сайтов, которые должны работать при отключениях интернета], выхода нет, надо улучшать свою сеть Wi-Fi», — разъяснил он.
Прокопенко отметил, что диапазон 2,4 ГГц обеспечивает широкое покрытие Wi-Fi, но соседние сети в нем могут влиять друг на друга, из-за чего качество связи в городе ухудшается. Он напомнил, что именно с этого диапазона в России началось развитие беспроводной связи, поэтому за годы работы на этой частоте накопилось большое количество устройств. Жизненный цикл таких роутеров довольно долгий — некоторые работают более десяти лет. Разницу в доле устройств 2,4 ГГц он объяснил тем, что в отдельных регионах оборудование меняли более интенсивными темпами.
«По этой причине пользователям рекомендуется переходить на современные двухдиапазонные роутеры с поддержкой Wi-Fi 5 и выше. Несмотря на меньший радиус действия диапазона 5 ГГц, он предоставляет существенно больше доступного спектра и каналов для передачи данных, что снижает вероятность взаимных помех между соседними сетями и позволяет обеспечить более высокую скорость и стабильность соединения», — дополнил представитель Vigo.
Чем различаются стандарты Wi-Fi.
Стандарты Wi-Fi различаются по скорости, пропускной способности и диапазону работы:
Wi-Fi 3 работает в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивает максимальную теоретическую скорость передачи данных до 54 Мбит/с. Был выпущен в 2003 году, не поддерживает видео высокой четкости или «тяжелые» игры;
Wi-Fi 4 появился в 2009 году. Работает в 2,4 ГГц, иногда — 5 ГГц. Обеспечивает скорость до 150 Мбит/с (в реальности — около 50−100 Мбит/с из-за помех); сигнал хорошо проходит сквозь стены, стандарт поддерживают старые модели пользовательских устройств, но не подходит для работы сразу большого количества гаджетов в сети;
Wi-Fi 5 (2013 год) работает в 5,5 ГГц, имеет максимальную скорость передачи данных 3,5 Гбит/с, которая подходит для большинства задач, но плохо справляется с большим количеством устройств одновременно;
Wi-Fi 6 (2019-й) работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5,5 ГГц, скорость составляет до 9,6 Гбит/с, позволяет обслуживать множество устройств параллельно без потери скорости;
Wi-Fi 7 (анонсирован в 2022-м) может работать в диапазонах 2,4 ГГц, 5,5 ГГц и 6 ГГц, скорость достигает 46 Гбит/с. Имеет минимальные задержки, подходит для виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), стриминга и профессионального гейминга.
Согласны ли с критикой операторы.
Опрошенные РБК крупные операторы фиксированного интернета настаивают, что в их сетях доля устаревших роутеров значительно ниже той, которую приводит в исследовании Vigo.
Директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко заявил, что доля абонентов компании, которые пользуются устаревшим оборудованием, работающим в диапазоне 2,4 ГГц, не превышает 10%. По его словам, многие из них не хотят обращаться в поддержку, пока их роутер работает. Но устаревшее оборудование часто служит причиной низкой скорости интернета, поэтому компания проводит программу модернизации.
Демяненко отметил, что базовым вариантом для абонентов являются устройства стандарта Wi-Fi 6, которые «Ростелеком» начал производить и устанавливать в октябре 2025 года. Роутеры выпускаются на московском заводе «Электра» (входит в группу компаний «Ростелеком»). «Они полностью покрывают потребности абонентов даже с большим количеством подключенных устройств», — отметил он. В «Ростелекоме» считают, что в ближайшие нескольких лет следующий стандарт Wi-Fi 7 не будет актуален для бытового использования.
«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»), по словам его представителя, предлагает своим абонентам двухдиапазонные роутеры. Компания запустила производство собственных устройств стандарта Wi-Fi 6 в 2024 году, сейчас ими пользуются две трети клиентов. «В конце 2026 года компания запустит новые устройства стандарта Wi-Fi 7. По нашим оценкам, все клиенты “Дом.ру” перейдут на двухдиапазонные модели к 2030 году», — поделился представитель компании.
По словам представителя «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), на его сети фиксированной связи около 40% роутеров работают на частоте 2,4 ГГц. По его словам, средний срок службы оборудования составляет около шести лет. «До 60% роутеров наших клиентов относятся к поколению Wi-Fi 5, поэтому мы проводим планомерную работу по переводу клиентов на устройства поколения Wi-Fi 6», — отметил представитель.
Представитель «МегаФона» говорит, что при подключении и замене роутеров провайдер ориентируется на современные двухдиапазонные модели. «Большинство современных домашних роутеров поддерживают два диапазона — 2,4 ГГц и 5 ГГц, и пользовательские устройства могут подключаться к тому, который лучше подходит для нужного сценария», — сказал он. Диапазон 2,4 ГГц, по его словам, остается востребованным, потому что обеспечивает более широкую зону покрытия и лучше проходит через стены. «Его возможностей достаточно для того, чтобы пользоваться мессенджерами, просматривать сайты, обеспечивать работу небольшого числа устройств “умного дома”. Диапазон 5 ГГц, в свою очередь, лучше подходит для видеосервисов, онлайн-игр, видеоконференций и других сценариев с высокой нагрузкой», — пояснил представитель «МегаФона».
По словам представителя МТС, они более десяти лет предоставляют клиентам в Москве двухдиапазонные роутеры 2,4 ГГц и 5 ГГц, которые способны обеспечивать скорость до 1 Гбит/с. «Сегодня гигабитный оптоволоконный интернет доступен более чем для 90% домохозяйств города и 70% домохозяйств Московской области», — сказал он.