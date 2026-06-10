Владелец «Простоквашино» обсудит покупку бывшего актива Mercedes

Долгое время Mercedes-Benz не выставлял на продажу складской комплекс в Дмитровском районе и продолжал оставаться его собственником, сообщил один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости, работавший с объектом. Но в последнее время компания начала активно искать на него покупателя. По словам источника, у корпорации были предложения и от других претендентов, но стороны не смогли договориться о цене. От реализации актива компания хочет получить около 6,2 млрд руб., утверждает директор департамента индустриально-складской недвижимости Nikoliers Диана Горская.