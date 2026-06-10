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Владелец «Простоквашино» обсудит покупку бывшего актива Mercedes

Компания «Логика молока» обсуждает возможность купить новую площадку для производства молочных продуктов. Один из вариантов — бывший логистический центр Mercedes в Подмосковье, сообщили источники РБК.

Источник: РБК

Владелец бренда «Простоквашино» компания «Логика молока» (бывшая «Данон Россия») рассматривает возможность приобрести площадку для нового завода молочных продуктов. В частности, обсуждается покупка бывшего логистического центра Mercedes-Benz в Дмитровском районе Подмосковья, рассказали РБК два источника, знакомых с консультациями.

«Логика молока» планирует строить новые производства в рамках своей инвестиционной программы, ее объем — 120 млрд руб. до 2030 года, сообщил РБК представитель производителя. «Компания рассматривает несколько потенциальных площадок, в том числе и в Московской области», — уточнил он, не раскрыв деталей.

О строительстве складского комплекса на территории индустриального парка «NK-Северное Шереметьево», расположенного в Дмитровском районе возле деревни Глазово, российская «дочка» Mercedes-Benz договорилась с NK Group в 2015 году. А спустя год объект, чья общая площадь составила около 50 тыс. кв. м, был введен в эксплуатацию. В строительство центра Mercedes вложил $70 млн, рассказал гендиректор АО «Мерседеc-Бенц Рус» Ян Мадея.

Логистический центр предназначался для хранения запасных частей и аксессуаров для автомобилей Mercedes.

В 2022 году Mercedes-Benz ушел из России. Завод в подмосковном Есипово, принадлежавший «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», здания с сервисными площадями и офисом, а также права дистрибьютора выкупил дилерский холдинг «Автодом». Сумму сделки по продаже активов Mercedes-Benz не раскрывали. У немецкого автопроизводителя осталось право на обратный выкуп.

Кроме проданных «Автодому» активов у Mercedes оставался в России дистрибьютор «Мерседес-Бенц Рус», лизинговое подразделение «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и «Мерседес-Бенц Банк Рус».

Долгое время Mercedes-Benz не выставлял на продажу складской комплекс в Дмитровском районе и продолжал оставаться его собственником, сообщил один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости, работавший с объектом. Но в последнее время компания начала активно искать на него покупателя. По словам источника, у корпорации были предложения и от других претендентов, но стороны не смогли договориться о цене. От реализации актива компания хочет получить около 6,2 млрд руб., утверждает директор департамента индустриально-складской недвижимости Nikoliers Диана Горская.

РБК направил запрос в «Автодом» и головной офис Mercedes-Benz AG.

О планах вложить в развитие бывших активов Danone около 100 млрд руб. в течение пяти лет сообщил в 2023 году в интервью РБК их новый владелец Руслан Алисултанов. По его словам, после начала специальной операции на Украине французская компания свела инвестиции в российский бизнес «вообще до нуля».

Для финансирования программы развития новый инвестор планировал использовать заемный капитал, а также личные средства. Среди основных направлений инвестиционной программы Алисултанов назвал модернизацию существующих производств и запуск новых продуктов. Для масштабирования новых категорий он рассматривал как возможность покупки существующих производств, так и строительство с нуля.