Претендент на ЮГК объяснил снятие с торгов «заминкой с банком»

Единственный потенциальный претендент на приобретение 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Михаил Пимулин объяснил отклонение своей заявки на участие в аукционе техническими трудностями с переводом задатка.
«Видимо, с задатком все-таки не успели. Там сумма достаточно большая, но как бы у нас, видимо, технические заминки произошли», — рассказал Радио РБК Пимулин, подававший заявку в статусе физлица.
Он рассказал, что ЮГК ему и его партнерам прежде всего интересен как объект золотодобывающей промышленности: «Мы больше не финансисты, а больше геологи, добытчики». Основная мотивация для покупки, уточнил он — «хорошо прирастить» запасы золота.
Называть своих партнеров Пимулин не стал.
При этом он не исключил участия в будущих аукционах по активам группы компаний, если они состоятся. «Почему бы и нет?», — сказал он, но добавил, что обсудит потенциальную новую заявку с юристами.
ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и Республике Хакасия. Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае. По данным компании, оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы на протяжении не менее чем 30 лет.
По данным ГИС «Торги», заявка Михаила Пимулина была отклонена, поскольку задаток на участие не поступил на указанные в информационном сообщении лота счета в установленный срок. Он был единственным, кто подал заявку.
Предыдущие аукционы 18 и 26 мая также признавали несостоявшимися.
Росимущество в начале мая сообщило, что правительство приняло решение продать 67,2% акций ЮГК и иных компаний, входящих в группу ЮГК, активы которой были обращены в собственность государства по решению суда. Совокупную рыночную стоимость активов оценили чуть более чем в 162 млрд руб.
Решение о продаже активов было принято после того, как в 2025 году суд по иску Генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера ЮГК Константина Струкова и его окружения в доход государства.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».