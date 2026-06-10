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Хитрый план: США хотят унитожить инфраструктуру Ирана, чтобы заработать на её восстановлении

Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, если он не согласится на сделку.

Источник: Комсомольская правда

Вся инфраструктура Ирана может быть уничтожена в случае, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном. С такой угрозой выступил президент США Дональд Трамп.

«Если люди будут вести себя глупо, мы придем к ситуации, когда нам придется уничтожить всю инфраструктуру целой страны», — сказал американский лидер в интервью ABC News.

При этом Трамп оценил восстановление иранской инфраструктуры в случае её уничтожения в триллион долларов и допустил, что Вашингтон будет участвовать в этом восстановлении.

«Но мы получим половину их нефти», — так объяснил Трамп выгоду США от уничтожения и восстановления инфраструктуры Ирана.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что согласование сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять от недели до нескольких месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил заключение соглашения с Ираном через два-три дня.

При этом телеканал CNN подсчитал, что Трамп уже 37 раз говорил, что сделка с Ираном вот-вот состоится.

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