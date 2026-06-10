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Слюсарь: в Ростовской области из атаки БПЛА загорелась ёмкость с топливом

Беспилотники украинских войск атаковали Ростовскую область, загорелась ёмкость с топливом, проинформировал Юрий Слюсарь.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что из-за падения обломков беспилотников украинских войск загорелась ёмкость с топливом.

«Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом», — написал он в Telegram.

По словам Слюсаря, идёт ликвидация возгорания.

«Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточняться», — говорится в публикации.

Губернатор отметил, что ликвидировано более десяти беспилотников. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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