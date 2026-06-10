Слюсарь: в Ростовской области из атаки БПЛА загорелась ёмкость с топливом

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что из-за падения обломков беспилотников украинских войск загорелась ёмкость с топливом.
«Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом», — написал он в Telegram.
По словам Слюсаря, идёт ликвидация возгорания.
«Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточняться», — говорится в публикации.
Губернатор отметил, что ликвидировано более десяти беспилотников. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.