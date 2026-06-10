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В Белфасте участники антимигрантских протестов поджигают автомобили и дома

По информации газеты Belfast Telegraph, жителей на востоке города эвакуировали из-за пожара.

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Протестующие в Белфасте сожгли городской автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли несколько домов. Как передает газета Belfast Telegraph, антимигрантские протесты охватили столицу Северной Ирландии в ответ на нападение с ножом, совершенное выходцем из Судана.

Издание публикует фото горящего полицейского бронированного Land Rover, в который попала бутылка с зажигательной смесью. На других кадрах виден горящий полицейский автомобиль, несколько пылающих легковых машин и трактор.

По информации газеты, жители на востоке Белфаста были эвакуированы из-за пожара. Вещательная корпорация Би-би-си добавляет, что в этой же части города около 100 мужчин в балаклавах прошли по улицам, стуча в двери и разбивая стекла в окнах. Свои действия они объяснили тем, что «выгоняют иностранцев». Телеканал Sky News сообщил о поджоге супермаркета с ближневосточными продуктами.

Газета The Times сообщает об антимигрантских протестах в Глазго и Эдинбурге в Шотландии. Газета Daily Mail публикует фото протестующих, собравшихся в Лондоне, Саутгемптоне.

Причина беспорядков.

Беспорядки начались после того, как гражданин Судана в понедельник вечером напал в Белфасте с ножом на человека. Несколько британских СМИ сделали вывод на основании опубликованного в соцсетях видео нападения, что преступник, возможно, пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника, он задержан.

Раненый мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Представители полиции, регионального и центрального правительств, церкви уже призвали людей к сдержанности и отказу от насилия.