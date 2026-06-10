В Белфасте участники антимигрантских протестов поджигают автомобили и дома

По информации газеты, жители на востоке Белфаста были эвакуированы из-за пожара. Вещательная корпорация Би-би-си добавляет, что в этой же части города около 100 мужчин в балаклавах прошли по улицам, стуча в двери и разбивая стекла в окнах. Свои действия они объяснили тем, что «выгоняют иностранцев». Телеканал Sky News сообщил о поджоге супермаркета с ближневосточными продуктами.