Поступление в вуз после колледжа в 2026-м: новые правила и как поступить без ЕГЭ

Поступление после колледжа в 2026 году стало более строгим: выпускник СПО может подать документы на любую программу в вузе, но поступление в вуз после колледжа без ЕГЭ возможно только при одном условии — выбранная специальность должна быть профильной, то есть соответствовать тому, чему вы учились в колледже. Это ключевое правило приёмной кампании 2026: внутренние вступительные испытания вместо ЕГЭ доступны не всем, а только тем, кто идёт по профилю, и решение о соответствии принимает сам вуз.